Munira Subašić: Borba za istinu

Ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku prekjučer je svečano otkriven "Cvijet Srebrenice", spomenik žrtvama genocida nad Bošnjacima počinjenog u ljeto 1995. godine u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini.

Brojne svjetske delegacije prisustvovale su ceremoniji otkrivanja spomenika, koji su svečano otvorili članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, predstavnica Majki Srebrenice Munira Subašić i zamjenik generalnog sekretara UN-a.

Majka Munira ponovo je pokazala svoju snagu i obratila se u ime hiljada majki kojim su ubijeni muževi i djeca. Subašić već decenijama nosi teret nezamislive boli, pretvarajući ga u borbu za istinu, pravdu i dostojanstvo žrtava genocida.

Ona je postala simbol istrajnosti majki koje, uprkos svemu što su preživjele, nikada nisu odustale od zahtjeva da se zločin prizna, da se žrtve imenuju i da odgovorni budu privedeni pravdi. Njena riječ je uvijek mirna, ali snažna i jednostavna.

Subašić je tokom obraćanja zahvalila prisutnima te svima onima koji su zaslužni za spomenik. Poručila je kako je će ovaj spomenik govoriti o nevino ubijenim, te će biti opomena za budućnost.

Subašić je kazala kako je ovaj cvijet dokaz da „smo živi i da nas ne mogu uništiti.“ Ovo je još jedan dokaz da se majke Srebrenice nikada nisu prestale boriti za istinu i pravdu.