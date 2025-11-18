Premijer Albanije Edi Rama: Na korak od EU

Albanski premijer Edi Rama ponovo se našao u centru evropske politike – i to s razlogom. Otvaranjem posljednjih pregovaračkih poglavlja 17. novembra u Briselu, Albanija je napravila historijski iskorak, a Rama postao lice najuspješnije evropske priče zapadnog Balkana u posljednjoj deceniji.

Na sedmoj međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorena je posljednja grupa poglavlja - "Resursi, poljoprivreda i kohezija" - čime je zaokružen proces otvaranja svih šest klasterskih cjelina. Ono što je donedavno izgledalo kao daleki san, danas je stavka na dnevnom redu koja se kreće ubrzanim tempom.

Rama je događaj opisao kao trenutak koji se prije samo nekoliko godina “činio nemogućim”, naglasivši da je inspirisan podrškom koju je proces proširenja dobio u evropskim institucijama. Premijer nije propustio naglasiti da će Albanija zadržati isti intenzitet reformi, disciplinu i rad kako bi ispunila sve tehničke uvjete do 2027. godine.

Evropska komisija dijeli optimizam. Komesarka za proširenje Marta Kos otvoreno je pohvalila napredak Tirane, ističući da je “uspjeh Albanije rezultat ozbiljnog i kontinuiranog rada vlasti na provođenju reformi”. Slično je poručila i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas (Kallas) ranije ovog mjeseca, stavljajući Albaniju među najspremnije kandidate nove runde proširenja.

Albanija je status kandidata dobila 2014. godine, a pristupne pregovore otvorila 2022. Tek sada, nakon otvaranja svih poglavlja, zemlja ulazi u završnu fazu tehničkog usklađivanja, dok će posljednji korak - politička integracija i saglasnost 27 parlamenata EU - biti ključna prepreka koju će morati savladati.

Rama, koji je članstvo u EU postavio kao glavni cilj svog četvrtog mandata, može danas s razlogom biti zadovoljan: Albanija je bliže Evropskoj uniji nego ikad. Dok Crna Gora hvata novi zamah, a ostale zemlje zapadnog Balkana zaostaju, Tirana postaje simbol da se reforme, politička stabilnost i strateško opredjeljenje prema Zapadu doista isplate.

Zbog ovog historijskog iskoraka i konzistentne vizije kojom vodi zemlju, Edi Rama zasluženo je - ličnost dana.