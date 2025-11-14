Nikola Jokić: Srušio mit

Nikola Jokić, zvijezda Denver Nagetsa, briljirao je ubacivši 55 poena u pobjedi nad Los Anđeles Klipersima (130:116), čime je konačno prekinuo “prokletstvo” utakmica u kojima postiže više od 50 poena.

Do ovog meča Denver je imao učinak 0:4 u Jokićevim “pedeseticama”, uključujući i jedan poraz u plej-ofu. Ovog puta, međutim, Jokić je sve uzeo pod kontrolu i sam srušio mit o “prokletstvu”.

Srbijanski centar bio je nezaustavljiv od samog starta – već u prvoj četvrtini ubacio je 25 poena uz šut 8/11 iz igre, što je najefikasnija četvrtina njegove karijere i najbolji pojedinačni period bilo kog igrača ove NBA sezone.

Ova partija još jednom potvrđuje Jokićev status jednog od najboljih košarkaša svijeta i njegovu sposobnost da preuzme odgovornost u ključnim trenucima. Njegova inteligencija na terenu, preciznost šuta i sposobnost da kreira šanse za saigrače čine ga liderom na kojeg se Denver može uvijek osloniti.

Nikola Jokić rođen je 19. februara 1995. u Somboru. Profesionalnu karijeru započeo je u FMP-u, a u NBA je došao 2015. godine, kada su ga Denver Nagetsi izabrali kao 41. pika na draftu. Od tada je postao MVP lige, All-Star igrač i jedan od najboljih centara svoje generacije.