Propuštene prilike

Za danas je zakazana nova sjednica Vijeća ministara BiH, ali pokušaj njenog održavanja i ne nailazi na pažnju kakvu zaslužuje dnevni red. Ministri koji nas već predugo drže u zabludi da čine sve kako bi ova zemlja započela pregovarački proces o članstvu u EU, nastavljaju se poigravati sa sudbinama građana, koji na svaki mogući način ostaju na samom začelju regiona i Evrope. Ili u EU idu, ne čekajući da postanemo dio nje.

Među predloženim tačkama dnevnog reda su Prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača BiH s EU, Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, te Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, ali do posljednjeg trenutka nije poznato hoće li ministri Srđan Amidžić i Staša Košarac uopće prihvatiti da se o tome raspravlja ili ćemo ponovo gledati tragikomični igrokaz u kojem se za kršenje vlastitih obećanja i neispunjavanje uvjeta Evropske komisije traže i nude banalni i bezbroj puta ponovljeni razlozi.

Nepoznanica je i da li bismo s usvajanjem ovih dokumenata uspjeli dobiti zeleno svjetlo, jer sjednica Evropskog vijeća je u četvrtak, a zaključci zasjedanja već su pripremljeni. Imajući u vidu reakcije VSTV-a i strukovnih udruženja, niko se ne može zakleti ni da su zakoni, sve i kad bi bili usvojeni, u skladu s evropskim standardima i da li zadovoljavaju zahtjeve Brisela.

Propustili smo još jedan voz, najčešća je ocjena koja se može čuti, a samo najveći optimisti ostavljaju slabašnu mogućnost da ćemo ponovo, u posljednjem trenutku, zahvaljajući geopolitičkim okolnostima, nekako uspjeti da nam se progleda kroz prste. S aktuelnom vlašću sve je već odavno postalo nepoznanica, jer dok na evropski put postavljaju barikade, ni vlastitim građanima ne nude alternativni pravac.