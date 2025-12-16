Ahmed al-Ahmed: Zaustavio teroristu

Ahmed al-Ahmed je u trenucima najveće opasnosti na plaži Bondi u Sidneju pokazao izuzetnu odlučnost i hrabrost.

Riječ je o 43-godišnjem ocu dvoje djece i vlasniku prodavnice voća, koji je spriječio još veći masakr tokom terorističkog napada na plaži Bondi u Australiji.

U nedjelju je tokom velike pucnjave na plaži Bondi u Sidneju, gdje su ljudi slavili praznik Hanuka, napadači otvorili vatru među masom.

U tom haosu, bez ikakvog treninga ili oružja, Ahmed je hrabro pritrčao jednom od naoružanih napadača, fizički ga savladao i razoružao, oduzevši mu pušku i zaustavivši ga da nastavi s ubijanjem nevinih ljudi.

Njegov čin se dogodio u trenutku kad su stotine ljudi bile u neposrednoj opasnosti i upravo je njegova intervencija spriječila da broj žrtava bude mnogo veći. Uprkos tome što je bio izložen vatri i ranjen više puta, Ahmed je nastavio da se bori da zaštiti druge, a zatim i zadržao napadača dok policija nije preuzela kontrolu nad situacijom.

Bio je to trenutak koji je potresao Australiju i svijet - običan prolaznik, bez obuke ili uvjeta, ali s ogromnim srcem i odlučnošću da pomogne. Ahmed al-Ahmed se sada oporavlja u bolnici, ali priča o njegovoj hrabrosti već je obišla Planetu i inspirisala mnoge.