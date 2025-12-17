Blaž Batinić: Umjetnik, hroničar i poljoprivrednik

U turbulentnim vremenima brojne pozitivne i inspirativne životne priče teško dođu do medija, ali kada odu u eter reakcije dokazuju koliko su potrebne svima. Jednu od takvih zabilježio je kolega Srećko Stipović kod Gornjeg Vakufa - Uskoplja, gdje je glavni junak njegove priče penzionirani prosvjetni radnik, nastavnik likovnog odgoja Blaž Batinić spojio nekoliko, na prvi pogled nespojivih, zanimanja.

Blaž je umjetnik, slika portrete i motive po narudžbi, a istovremeno je i hroničar svoga i susjednih sela, koji pažljivo bilježi sve – od vremenskih uvjeta do vjenčanja, ko je došao, a ko otišao s ovoga svijeta. Izrađuje i drvene kašike, koje uglavnom poklanja prijateljima, pa su tako stigle na sve kontinente.

Istovremeno, sakuplja i boce pića koje je dobijao na poklon, a uspješan je i poljoprivrednik koji uzgaja kupus, čije glavice dostignu i do 7 kilograma težine. Toliko poslova koje voli i u kojima uživa način su borbe protiv dosade, koju Blaž nikako ne voli, pa penzionerski dani teku mnogo brže i opuštenije.