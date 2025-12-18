Nikola Zirojević: Normalna Crna Gora

Dok su mnogi okretali glavu od grafita na zidovima Ambasade BiH u Podgorici, časni dio Crne Gore ustao je protiv negiranja genocida, slavljenja ratnih zločinaca, vrijeđanja porodica žrtava i pokušaja narušavanja odnosa među stanovnicima glavnog grada susjedne države.

Odnosi u zemlji koja se pokušava izboriti s izazovima dosta sličnim onima u BiH, neće se narušiti morbidnim porukama: “Generale, hvala ti za Srebrenicu” i “Kafa, slatko, Mladić Ratko” (!?), poručili su brojni intelektualci, političari, predstavnici institucija, građani Crne Gore. Poslanik Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Nikola Zirojević poručio je da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ostaju bratske i prijateljske države, ma koliko se neki trudili da to ne bude tako.

Zirojević je jasno rekao da “po ko zna koji put normalna Crna Gora osjeća sramotu zbog grupice ekstrema koji rade sve kako bi naštetili dobrosusjedskim odnosima s nama bratskom BiH”.

- Građanima BiH i ambasadoru Jukiću (Branimir, op.a.) upućujem iskreno izvinjenje i izražavam osjećaj najdubljeg stida zbog ovog incidenta – kazao je Zirojević, uz poziv nadležnima da što prije rasvijetle ovaj događaj i sankcioniraju izvršioce.