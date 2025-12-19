Jusuf Nurkić: Povratak Zmaja

Nakon kraćeg odsustva bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić vrlo brzo vraća se na parket, u sastav Juta Džeza (Utah Jazz). Jedan od najboljih bh. košarkaša nije bio u rosteru u pobjedi Džeza nad Dalas Maveriksima (Dallas Mavericks), a iz kluba je saopćeno kako je razlog izostanka dogovoreni odmor s trenerom Vilom Hardijem (Will Hardy).

Ipak, pauza neće dugo potrajati, te je Nurkić bio u konkurenciji za utakmicu protiv Los Anđeles Lejkersa (Los Angeles Lakers), koja se igrala kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu.

Bh. centar ove sezone prosječno bilježi 8,6 poena, 10,1 skok i 4,2 asistencije za skoro 26 minuta provedenih na parketu tokom jedne utakmice.