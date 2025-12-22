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LIČNOST DANA

Kilijan Mbape: Podvig za historiju

Njegova sposobnost da održi efikasnost tokom cijele sezone pokazuje rijetku profesionalnu zrelost

Kilijan Mbape. AP Photo/Altaf Qadri

Piše: Evelin Trako

22.12.2025

Francuski napadač Kilijan Mbape (Kylian Mbappé) postigao je 59 golova u jednoj kalendarskoj godini, izjednačivši rekord Kristijana Ronalda (Cristiano) i potvrdivši status jednog od najboljih napadača modernog fudbala.

Ono što Mbapea izdvaja nije samo osjećaj za gol, već i stvarni kontinuitet i inteligencija u igri. Dok Ronaldo dominira snagom i preciznošću iz statičnih situacija, Mbape briljira u brzim kontranapadima, kombinatorici i korištenju prostora, što ga čini prijetnjom na svakoj poziciji prema protivničkom golu.

Njegova sposobnost da održi koncentraciju i efikasnost tokom cijele sezone, bez obzira na pritisak, govori o rijetkoj profesionalnoj zrelosti za sportaša njegove dobi. Sa svakim golom Mbape potvrđuje da je više od talenta, on je jednostavno mašina za golove i lider na terenu.

Njegov podvig protiv Sevilje, kada je postigao gol za 59. pogodak u sezoni, već je historijski trenutak i dokaz da se radi o igraču koji će oblikovati fudbalsku budućnost.

# LIČNOST DANA
# KYLIAN MBAPPÉ
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