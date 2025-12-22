Ako propjevaju uhapšeni policajci

Tuzla i cijela Bosna i Hercegovina su u šoku. Maloljetnice iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja, žrtve policajaca i drugih osumnjičenih za organizirano podvođenje u svrhu prostitucije, ne samo da su bile izložene zlostavljanju, nego su i bježale iz Doma bez adekvatnog nadzora institucija.

To što je neka od direktorica supruga ili u srodstvu s policijskim inspektorom, nikoga ovdje neće abolirati odgovornosti. Da stvar bude još strašnija, kako je „Avaz“ u petak objavio, jedna od maloljetnica pronađena je u stanu kod bjegunca za kojim se tragalo.

Ovo nije samo propust pojedinaca! Ovo je alarmantan sistemski neuspjeh. Kako je moguće da institucije, čija je primarna funkcija zaštita djece, ne spriječe da žrtve završe u rukama onih koji su ih ranije zlostavljali? Osmorica osumnjičenih, među kojima su četvorica policajaca i jedan univerzitetski profesor, već su uhapšeni, ali istraga se nastavlja. Djevojčice ostaju izložene, a povjerenje u sistem potpuno je poljuljano.

Moralni i pravni fijasko. Kada oni koji bi trebali štititi najranjivije postaju predatori ili neadekvatno reaguju, posljedice su strašne: žrtve i dalje pate, dok javnost gubi vjeru u institucije. Vrijeme je da se povuku hitne mjere, kazne odgovorni i osigura stvarna zaštita djece, jer sve dok se ovakvi propusti toleriraju, sistem izdaje najosjetljivije građane i dopušta kriminalcima da djeluju nekažnjeno.

Šta više reći, osim da je glavna tema u Tuzlanskom kantonu da li će uhapšeni policajci propjevati i u zamjenu za bilo kakve pogodnosti, vjerujemo, dugogodišnjeg zatvorskog života, otkriti još imena. Ko je još učestvovao, ili u podvođenju maloljetnica, ili u korištenju seksualnih usluga ovih djevojčica?