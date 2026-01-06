Kako uvijek snijeg iznenadi

Prava zima se vraća na velika vrata. Očekuju nas obilne padavine, kiša u Hercegovini, snijeg u Bosni. Visina novog snježnog porkivača kretat će se od 10 do 25, pa i 40 centimetara. Svijest o mogućim rizicima mora se podići na viši nivo. Sve su ovo danima, pogotovo prvog dana vikenda, iznosili naši meteorolozi.

Upozorenja su, dakle, postojala, prognoze bile jasne i javne, ali su, izgleda, ostali nesvjesni oni čija je obaveza bila prepoznati rizike i spriječiti haos.

Jer, kako drugačije objasniti to da je 40-ak centimetara snijega, prvog ovogodišnjeg, dovelo do paralize gotovo cijele zemlje i potpunog haosa na gradskim i inim saobraćajnicama.

Tih 40-ak centimetara snijega u januaru, dakle, sasvim očekivane pojave, nadležne službe su dočekale kao da je riječ o aprilskoj mećavi s Alpa!

Tako su se nadležni tokom jedne normalne zimske epizode ponašali ili, bolje rečeno, glumili kao da snijeg prvi put vide u životu. Kao da je snijeg pao u Mostaru, pa se vlasti našle u čudu, a ne u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banjoj Luci... Prema, reklo bi se, ustaljenoj praksi, čekali su ne da snježne pahulje zabijele, već da zatrpaju ceste, pa da onda krenu s mehanizacijom. Usput su se, kada su se našli na ozbiljnoj meti kritika građana, koji su s vozilima ostajali na cesti ili sklizali s nje, pješacima koji su gazili po neraščišćenim cestama u mraku, koji su se zavaljivali u snježnim nanosima od posla do kuće, jer je došlo do kolapsa u saobraćaju - pravdali kako ne mogu „osvojiti“ - jer snijeg samo pada i pada.

Kao da se radilo o rekordnoj mećavi, a ne očekivanom januarskom snijegu. Cijena tog nemara, nažalost, plaćena je i ljudskim životom.

Nadamo se da nas neće iznenaditi nova opasnost - topljenje snijega i moguće bujične poplave, odroni i klizišta. Nadamo se da se više nikad neće ponoviti kataklizma iz Jablanice.

Kiša i snijeg će opet padati. To ne možemo spriječiti, ali haos možemo. Jer, kada građani strahuju hoće li po snježnoj noći živi doći kući, hoće li izvući žive glave kada zaprijete bujične poplave, onda je problem mnogo veći od vremenskih neprilika.