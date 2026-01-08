Mitropolit dabrobosanski Hrizostom: Poruke mira

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom u svojoj božićnoj poruci snažno je i jasno uputio poziv na mir kao temeljnu hrišćansku i opšteljudsku vrijednost. U božićnoj poruci koja je došla u vrijeme velikih globalnih previranja i nemira, koji se reflektuju i na svakodnevni život čovjeka, mitropolit je vjernike podsjetio da se istinski mir najprije rađa u srcu čovjeka, a zatim se širi na porodicu, zajednicu i čitav svijet.

Mitropolit izražava duboku zabrinutost zbog savremenog stanja svijeta, obilježenog nemirima, ratnim prijetnjama i urušavanjem temeljnih vrijednosti mira. Uzrok takvog stanja vidi u ljudskoj gordosti, diskriminaciji i sistematskom kršenju osnovnih ljudskih, vjerskih i nacionalnih prava. Njegova poruka nije samo molitvena, već i apel: svjetske lidere poziva na odgovornost, dijalog i dobru volju i da, umjesto neprestane prijetnje i sukoba, razviju međusobnu dobru volju i otvore koridore dijaloga, kako bi obnovili mir u svijetu u uspostavili miroljubivi svjetski poredak.

Božićna poruka mitropolita Hrizostoma je univerzalna i namijenjena svim ljudima, bez obzira na strane svijeta, narode i podjele i upravo zbog toga ima posebnu vrijednost. Apel za više međusobnog poštovanja i rješavanje svih međusobnih zamjerki, političkih razlika u duhu tolerancije, vodeći računa da se sačuva čast i dostojanstvo svakoga, pa i onog najmanjeg.