Imam Ismet ef. Purdić: Borba protiv mržnje

Hrabro, dostojanstveno i istrajno imam džemata Noble Park bh. islamske zajednice u Australiji Ismet ef. Purdić nastavlja svoju borbu za odbranu vrijednosti društva u kojem će rasizam, mržnja i nasilje biti strogo kažnjeni i suzbijeni u korijenu.

Hidžab njegove supruge Sabine bio je povod za rasističke uvrede, a potom i fizički napad huligana u predgrađu Melburna, ali je ovaj Podrinjac, rođeni Zvorničanin, nakon udaraca ostao na nogama i pokrenuo borbu protiv vjerske i nacionalne mržnje u zemlji u kojoj su utočište našli i svoj život izgradili ljudi različitih vjera i više od 70 nacija.

Sudeći prema reakcijama prolaznika koji su ga zaštitili od napadača, zatim policije koja ih je brzo privela, te predstavnika nevladinih organizacija, medija i zvaničnika vlasti koji osuđuju ovaj incident, Purdić je u tome uspio, a Australija ponovo demonstrira da je zemlja u kojoj nema mjesta za mržnju i nasilje.

- Na svakoj strani ima ekstrema, to su minorne grupe koje mogu pokvariti blagostanje i vrijednosti koje svi zajedno uživamo. Ako ćemo im dopustiti da nam pokvare tu životnu idilu, onda je do nas, a ne do njih – poručio je nakon incidenta Ismet ef. Purdić.