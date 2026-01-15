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LIČNOST DANA

Toni Kraljević: Reforma s vizijom

Usvojen cijeli set zakona koji donosi brojne benefite

Kraljević: Ključna figura. FENA

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

15.1.2026

Vlada FBiH je usvojila set zakona iz resora Ministarstva finansija, a nakon jučerašnje sjednice poručeno da je riječ o najopsežnijoj reformi finansijskog sistema u posljednjoj deceniji. Ključna figura iza svega je federalni ministar finansija i dopremijer Toni Kraljević.

Usvajanjem cijelog seta zakona, pri čemu je posebna pažnja usmjerena na reformske zakone iz oblasti platnog prometa, Kraljević i njegov tim su pokazali da su fokusirani, zapravo, na srž svakodnevnog ekonomskog života građana i privrede.

Taj set zakona donosi brojne benefite kako za građane, tako i poduzetnike, ali i državu. Ukratko, Kraljević postavlja temelje za konkretne promjene koje građani svakodnevno mogu osjetiti, ali usto, on nameće i znatno širu sliku, jer to nisu samo reforme zakona, već i strateški koraci.

U vremenu kada mnogi ministri i funkcioneri traže naslovne strane, Kraljević svoj posao radi tiho, ali odlučno. Iako je nekada bio medijski radnik, u medijima se ne nameće, već umjesto toga, svoj posao radi principijelno i fokusirano.

# LIČNOST DANA
# VLADA FBIH
# TONI KRALJEVIĆ
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