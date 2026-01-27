Slaviša Stojanović: Tihi autoritet

Kada je u toku zimske pauze preuzeo Fudbalski klub Željezničar, Slaviša Stojanović došao je u osjetljivom trenutku – nakon jesenje polusezone koju su Plavi završili u najslabijoj formi, rame uz rame s ekipom Širokog Brijega.

Bez velikih riječi i pompe, iskusni stručnjak se uhvatio posla, a prvi pokazatelji njegovog rada već su vidljivi na pripremama u Antaliji. Željezničar je pod njegovim vodstvom upisao tri pobjede u isto toliko utakmica, uz gol-razliku 6:0, što je možda i najjasniji signal promjene.

Pobjede protiv Novog Pazara, slovačkih Mihalovaca i makedonskog Sileksa nisu donijele samo dobar rezultat, već i ono što je Želji dugo nedostajalo – stabilnost, disciplinu i sigurnost u igri.

Stojanovićev rukopis vidi se u organizaciji tima, čvrstini zadnje linije i jasnim ulogama na terenu. Ako su pripreme pokazatelj onoga što slijedi, Grbavica s razlogom može gledati optimističnije prema nastavku sezone.