Elmedin Konaković: Nevolja nikada ne dolazi sama

Jedna od najružnijih i najtežih stvari koja može da se dogodi jednom državnom ministru je svakako da nadležno tijelo odbaci godišni izvještaj o radu njegovog ministarstva. A, upravo se to dogodilo sve kontroverznijem Elmedinu Konakoviću. Naime, Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatila njegov izvještaj o radu za 2024. godinu.

Ono što je javnost odavno znala jeste da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH raštimani orkestar, da ministar nema nikakav autoritet i organizaciona znanja, da ambasadori entitete žele da predstave kao države ili da ambasadori glume unutrašnjopolitičke komentatore – samo su vrh ledenog brijega na čelu tima koji Konaković vodi neuspješno.

Nepotističko zapošljavanje, kojim se već bave nadležni organi, samo je dio slike nekada ekselentnog Ministarstva koje je sada srozano na najniži nivo. Ono je, čak, srozano i vizuelno: nekada su ministri vanjskih poslova bili primjer elegancije, odijevanja koje podrazumijeva kravatu, manžetne i bijele košulje na službenim i drugim sastancima, a sada je to čovjek koji se odijeva kao da je upravo izašao iz neke prigradske teretane ili birtije.

No, za Konakovića ovo odbacivanje izvještaja sigurno znači udarac u njegov svakako neosnovano veliki ego. Ali, i potvrđuje izreku da nevolja nikada ne dolazi sama.

Nakon što mu je stranku iznutra pocijepao Kemal Ademović, poslije odlaska državne parlamentarke iz NiP-a u Našu stranku, totalnog frakcijskog cijepanja na terenu, istrage koje traju i uzrokovale su ulazak SIPA-e u NiP zbog Sky prepiski razne narko-mafije, ovo je samo nastavak već uočene tendencije.

To znači da NiP i Konaković polako nestaju s političke scene i iz nezasluženo dobijene ministarske fotelje.