Na današnjoj sjednici: Odbijen izvještaj o radu Elmedina Konakovića

Komisija za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije prihvatila izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH.

- Članovi Komisije nisu usvojili Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2024. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo vanjskih poslova BiH - navedeno je iz Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH.

Radi se o materijalu koji ima čak 856 stranica, te sadrži na hiljade tabela kojim se govori o ispunjavanju zacrtanih ciljeva i obaveza Vijeća ministara BiH.

- Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sadrži najznačajnije rezultate koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postiglo u 2024. godini, na osnovu podataka iz izvještaja o ostvarenim godišnjim rezultatima institucija Bosne i Hercegovine koji doprinose ostvarenju usvojenih strateških ciljeva i prioriteta Vijeća ministara, sadržanih u Strateškom okviru institucija BiH do 2030. godine, Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara za period od 2024. do 2026. godine i Programa rada Vijeća ministara za 2024. godinu usvojenog na 46. sjednici Vijeća ministara, održanoj 22. aprila 2024. godine, navedeno je u dokumentu koji je u parlamentarnu proceduru dostavila Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za vanjske poslove za 2025. godinu i Orijentacioni radni plan Komisije za vanjske poslove za 2026. godinu.