Darko Senić: Stradao da zaštiti porodicu

Darko Senić iz Bosanskog Novog pokazao je izuzetnu hrabrost i nesebičnost u trenucima smrtne opasnosti. Senić je žrtvovao vlastiti život da bi spriječio tragediju daleko većih razmjera i zaštitio više članova svoje porodice, među kojima i djecu.

Tragični događaj desio se u subotu u mjestu Bojanci, u općini Črnomelj u Sloveniji, gdje je Darko Senić boravio u posjeti sestri zajedno sa suprugom i dvojicom maloljetnih sinova. Kako prenose slovenski mediji, nakon što se njegov zet Borislav Bojanić vratio kući u alkoholiziranom stanju, došlo je do haosa.

Senić je pokušao smiriti situaciju i spriječiti sukob, savjetujući mu da se odmori, ali je umjesto toga uslijedio oružani napad. Borislav je počeo da davi suprugu, a najstariji sin je stao u njenu odbranu.

Kada su se začuli pucnji, Darko Senić je, bez razmišljanja o vlastitoj sigurnosti, potrčao na sprat kuće. Uspio je skloniti dijete i tako ga spasiti sigurne smrti. Nažalost, u nastavku pucnjave Senić je smrtno stradao.

Svojim činom Darko Senić pokazao je šta znači istinska hrabrost, staviti tuđe živote ispred vlastitog. Iza sebe je ostavio suprugu i dva maloljetna sina, ali i trajno sjećanje na čovjeka čija je žrtva spriječila mogući masakr.