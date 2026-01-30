Anatolij Trubin: Golman junak

Anatolij Trubin (Anatoliy Trubin) obilježio je posljednje kolo ligaške faze Lige prvaka na način kakav se rijetko viđa.

Golman Benfike (Benfica) postigao je pogodak u 98. minuti protiv Real Madrida i tim golom direktno utjecao na rasplet borbe za plasman u nokaut-fazu elitnog takmičenja.

U trenutku kada je vrijeme isticalo, a Benfika bila pred eliminacijom, Trubinov gol donio je portugalskom velikanu plasman u plej-of Lige prvaka. Istovremeno, Real Madrid je pao s pozicije koja vodi direktno u osminu finala i završio u zoni plej-ofa, što je dodatno dalo težinu cijelom događaju.

Utakmica je bila od izuzetnog značaja za oba tima, jer se radilo o posljednjem kolu ligaške faze, a margina za grešku praktično nije postojala. Upravo zato gol golmana u sudijskoj nadoknadi vremena ima posebnu vrijednost i ulazi u historiju takmičenja. Ujedno je Trubin i peti golman u historiji koji je postigao gol u ovom takmičenju.