LIČNOST DANA

Karlos Alkaraz: Lice budućnosti

Španski teniser srušio desetorostrukog prvaka u Melburnu i stigao do trofeja

Karlos Alkaraz. AP Photo / Asanka Brendon Ratnayake

Piše: Eldar Ganibegović

2.2.2026

Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz) još jednom je potvrdio da tenis ulazi u novu epohu. Trijumfom u finalu Australian Opena u Melburnu, Španac je osvojio svoju sedmu Grand Slam titulu i prvu na australijskom tlu, savladavši najveću moguću prepreku – Novaka Đokovića.

Na terenu Rod Lejver Arene pokazao je zrelost koja daleko nadilazi njegove godine, kombinaciju fizičke moći, taktičke inteligencije i mentalne stabilnosti.

Nakon izgubljenog prvog seta, Alkaraz je ostao miran, strpljivo gradio poene i postepeno preuzimao kontrolu nad mečom. U ključnim trenucima bio je hrabriji, svježiji i odlučniji, ne dozvolivši Đokoviću da se vrati u prepoznatljivi pobjednički ritam. Ova pobjeda nije samo još jedan trofej, ona je simbol smjene generacija.

Dok je Đoković lovio historijsku 25. Grand Slam titulu, Alkaraz je pisao vlastitu historiju i poslao jasnu poruku: tron svjetskog tenisa ima novog, dostojnog vladara.

