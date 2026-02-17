Samir Hrnjica: Simbol hrabre mladosti

Hiljade odlučnih, pametnih i hrabrih mladih ljudi danima je na ulicama Sarajeva, gdje traži promjenu sistema u kojem ljudske živote svakodnevno gubimo, neobjašnjivo lako ih zaboravljamo dok odgovornost za nesreće s tragičnim posljedicama po pravilu izostaje.

U fokusu su konačno nova lica, do sada potisnuta u drugi plan, na kojima vidimo bol, ogorčenje i zabrinutost, ali i odlučnost da se ova država konačno počne mijenjati. Jedan od njih je i Samir Hrnjica, neumorni mladić koji s megafonom u rukama usmjerava spontane proteste građana, u njihovo ime emotivno govori o kapima koje su prelile čašu, ali i pazi da protesti prođu mirno i dostojanstveno.

U medijskim istupima opravdano se upitao koja je svrha ulaganja desetina miliona maraka, ako su na šinama tramvaji stari 50 godina, te izrazio nadu da će se sarajevskoj mladosti na ulicama pridružiti i stariji.

Bez obzira koja i kakva politička opcija bila u vlasti ili opoziciji, ova zemlja je predugo trpjela, a stariji imaju priliku da isprave nepravdu koju su, svojom šutnjom, nanijeli mladima.