Profesorica Emina Dervišević: Izuzetna postignuća

Povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci, Univerzitet u Sarajevu dodijelio je Nagradu za izuzetna postignuća dr. Emini Dervišević, višoj asistentici na Medicinskom fakultetu. Odluka je donesena nakon objavljivanja naučnih radova u časopisima indeksiranim u naučnoj bazi Web of Science, čime se Dervišević pozicionirala kao najuspješnija naučnica među 168 nagrađenih istraživača, kojima su dodijeljene nagrade za naučni i umjetnički doprinos u 2024. godini.

Dobitnici je posebno važna zato što joj je dodijeljena povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci, koji je ustanovljen odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2015. godine.

Višestruko nagrađivana naučnica Emina Dervišević rođena je 4. novembra 1988. godine u Doboju. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 2014., a 2021. godine izabrana je u zvanje višeg asistenta na Katedri za Sudsku medicinu. U maju 2021. stekla je titulu doktora medicinskih nauka. Autor je i koautor 55 naučnih radova i tri sudsko-medicinske knjige. Aktivni je član Udruženja sudske medicine u Bosni i Hercegovini.