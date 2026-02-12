Johanes Hesflot Klebo: Sprint fenomen

Norveški skijaš Johanes Hesflot Klebo (Johannes) još jednom je oduševio sportski svijet spektakularnim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. U muškom sprintu klasikom 29-godišnji Norvežanin osvojio je zlatnu medalju, drugu na ovim ZOI nakon trijumfa u skiathlonu.

Klebo je do pobjede stigao impresivnim usponom tempom nalik “sub-six-minute mile”, ostavivši iza sebe sunarodnjaka Oskara Vikea i Amerikanca Bena Ogdena.

Prema dostupnim podacima, tokom ključnog dijela utrke kretao se brzinom od gotovo 17 kilometara na sat uz nagib od sedam posto, što dodatno svjedoči o njegovoj izuzetnoj fizičkoj spremi. Ovom pobjedom produžio je niz neporaženosti u sprintu na deset uzastopnih trijumfa i osvojio treću uzastopnu olimpijsku titulu u toj disciplini.

Njegov nastup izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje se snimci njegove utrke masovno dijele. Klebina kombinacija snage, tehnike i izdržljivosti učvrstila je njegov status jednog od najvećih sprintera u historiji nordijskog skijanja.

Norvežanin je još jednom pokazao zašto se smatra simbolom dominacije u zimskim sportovima. Njegov nastup u Italiji već se ubraja među najupečatljivije trenutke ovogodišnjih Igara.