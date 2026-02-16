Direktor GRAS-a Senad Mujagić: Odgovornost i ostavka

Protesti građana nakon stravične tramvajske nesreće u Sarajevu rezultirali su ostavkama premijera Nihada Uka, ministra saobraćaja Adnana Štete i padom kompletne Vlade Kantona Sarajevo. Iako je to trebao uraditi prije svih, ostavku za sada ne spominje direktor GRAS-a Senad Mujagić, koji se nije oglašavao ni nakon što je postalo izvjesno da će KS dobiti novu vladu i da su i oni koji su ga imenovali odlučili odstupiti.

Upravo izostanak moralne i svake druge odgovornosti doveo je do kulminacije nezadovoljstva građana, zabrinutih i uplašenih za vlastitu i sigurnost njihove djece. Tokom protesta i blokada saobraćaja u posljednja dva dana oni su i insistirali na ostavkama. Nakon stradanja stanovnika Donje Jablanice ili stanara Doma penzionera u Tuzli, niza tragedija u kojima se pokazalo da ljudski život u ovoj zemlji ne vrijedi mnogo, pa sve do pogibije studenta Erdoana Morankića i teških povreda 17-godišnjakinje na tramvajskom stajalištu, kap je očigledno prelila čašu.

Pokušaj da se odgovornost za nesreću, koja je zgrozila region, prebaci na vozača tramvaja, po svemu sudeći, neće proći, jer osim kolega čak su i demonstranti stali u njegovu zaštitu, a Sud je odbacio zahtjev o određivanju jednomjesečnog pritvora. Iako predstavnici sindikata upozoravaju da su se tragičnog dana desila dva slična događaja na šinama, za sada nema informacija da je direktor GRAS-a saslušan o stanju tramvaja starih decenijama.

Bez obzira na dalji tok istrage i utvrđivanja krivične odgovornosti, osjećaj srama trebao bi biti dovoljan za odlazak s pozicije. Inače, Mujagić je u informacijama iz MUP-a KS spomenut nakon što je 12. februara pokušao ući u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode u Novom Sarajevu, gdje se u tim trenucima nalazio uhapšeni vozač tramvaja. Nakon što je u tome onemogućen, napustio je objekt, pa bi bilo zanimljivo čuti i šta je tamo uopće i tražio.