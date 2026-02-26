Kjetil Knutsen: Trenerski mag

Senzacionalnim pobjedama nad Interom (3:1 i 2:1), aktuelnim viceprvakom Evrope, norveški Bodo/Glimt izborio je plasman u osminu finala Lige prvaka i još jednom skrenuo pažnju fudbalske javnosti na trenerski potpis Kjetila Knutsena.

Knutsen je na klupi Bodo/Glimta od 1. januara 2018. godine i u tom periodu izgradio je prepoznatljiv, hrabar stil igre koji donosi rezultate i protiv evropskih velikana. Do sada je vodio 359 utakmica uz impresivan prosjek od dva osvojena boda po meču. Njegov rad nagrađen je dugoročnim povjerenjem kluba - ugovorom do kraja 2029. godine.

Prije nego što je preuzeo glavnu riječ, Knutsen je radio kao pomoćni trener uz Asmunda Bjorkana (Aasmund) na 33 susreta, a zatim je kao šef struke započeo najuspješnije razdoblje u historiji kluba. Sa Bodo/Glimtom je četiri puta osvajao titulu prvaka Norveške, potvrđujući da sistematičan rad, jasna vizija i povjerenje u igrače mogu stvoriti tim sposoban za evropske podvige.

Plasman među 16 najboljih u Evropi samo je nova stanica na putu koji je Knutsen strpljivo gradio godinama - tiho, dosljedno i pobjednički. Danas, njegovo ime stoji uz najveći uspjeh Bodo/Glimta na međunarodnoj sceni. Sutra će on i njegov tim saznati protivnika u osmini finala Lige prvaka.