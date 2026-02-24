Nail Kahvedžić: Hrabri policajac iz Gračanice

Za 31-godišnjeg istražitelja Odjeljenja kriminalističke policije u Gračanici Naila Kahvedžića nije bilo dileme kako reagovati u vrijeme potjere za trojicom opasnih i naoružanih kriminalaca.

Iako tog dana nije bio na dužnosti, kada je na regionalnom putu Gračanica - Srnice ugledao nepoznatog muškarca kako bježi s pištojem u ruci, sustigao ga je i naredio mu da baci oružje. Saznanje da je kriminalac spreman na sve, pa i pucati, Kahvedžiću nije bilo prepreka. Dok je bjegunac ispalio hitac u njegovom pravcu, Kahvedžić, koji, nasreću, nije bio ranjen, nije odustao te mu je oteo pištolj i savladao ga.

Sve se odvijalo fimskom brzinom, naišla je policijska patrola, jednog pljačkaša pod kontrolu su stavili zaštitari marketa, dok je jedan u bjekstvu i za njim je raspisana operativna potraga. Za primjer svima, ovaj pravi profesionalac sa završenom visokom školom menadžmenta bezbjednosti i sa šestogodišnjim iskustvom, spasio je brojne prolaznike da ne stradaju i svoj život stavio na kocku. Na pitanje, da li bi sutra uradio isto, bez dvoumljenja je odgovorio potvrdno.

Nail Kahvedžić svojom hrabrošću i primjerom pokazao je da u policijskim redovima ima časnih profesionalaca koji su za sigurnost građana spremni dati život i time nakon ružnih slučajeva u kojim je su neki policajci hapšeni zbog podvođenja maloljetnica, droge i drugog kriminala, vraća vjeru u sve ostale koji svakog dana izlaze na ulice i svijetla obraza idu na dužnost.