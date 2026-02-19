Matej Deket: Nadolazeća zvijezda

Fudbalska scena Bosne i Hercegovine dobila je novo ime o kojem se sve glasnije govori. Mladi napadač FK Borac Banja Luka, šesnaestogodišnji Matej Deket, ispisao je historiju domaćeg prvenstva i nagovijestio početak velike karijere.

U ubjedljivoj pobjedi Borca protiv HŠK Zrinjski rezultatom 3:0, Deket je u sudijskoj nadoknadi postigao svoj prvi seniorski pogodak i time postao drugi najmlađi strijelac u historiji WWin liga BiH. U trenutku pogotka imao je svega 16 godina, četiri mjeseca i tri dana.

Iako rekord najmlađeg strijelca i dalje drži nekadašnji fudbaler FK Željezničar Haris Bešlija, Deketov uspjeh već sada ima posebnu težinu. Ne samo zbog godina, već zbog zrelosti koju pokazuje na terenu — brzine, osjećaja za prostor i izuzetne mirnoće u završnici akcija.

U omladinskom pogonu Borca o njemu se govori kao o jednom od najtalentovanijih igrača svoje generacije, a seniorski debi sa 16 godina samo je potvrdio očekivanja struke. Njegov razvoj pažljivo se prati, a klub u njemu vidi napadača koji bi u budućnosti mogao nositi igru ekipe.

Ako nastavi istim putem, bh. fudbal bi uskoro mogao dobiti novu zvijezdu, a koristi bi mogla imati i reprezentacija Bosne i Hercegovine od koje će se uskoro oprostiti Edin Džeko.