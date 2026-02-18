Naida Hota-Muminović, ministrica srednjeg i osnovnog obrazovanja: Mala od skandala

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović našla se u središtu javnosti nakon tragedije koja je potresla Sarajevo i izazvala višednevne proteste učenika i studenata. Ministarstvo kojim rukovodi objavilo je saopćenje u kojem izražava saučešće porodici stradalog mladića, podršku povrijeđenoj učenici i razumijevanje za proteste mladih, poručujući da je njihova građanska hrabrost dokaz empatije i odgovornosti.

U saopćenju se navodi da Ministarstvo nikada nije izdalo instrukcije o kažnjavanju učenika zbog učešća na protestima, te da škole moraju ostati prostor slobode, a ne prisile. Također je istaknuto da će Ministarstvo sarađivati s učenicima, nastavnicima i stručnjacima, kako bi se unaprijedila sigurnost i odgovorilo na njihove zahtjeve.

Međutim, ono što je izazvalo posebnu pažnju javnosti jeste činjenica da saopćenje nije potpisala ministrica lično, već je objavljeno u ime Ministarstva. U političkoj praksi, lični potpis nosi simboličku i stvarnu težinu odgovornosti, posebno u trenucima krize, kada javnost očekuje jasne i lične stavove onih koji vode institucije.

Istovremeno, upravo je Hota-Muminović među političkim zvaničnicima čiju ostavku traže demonstranti. Mladi koji danima izlaze na ulice zahtijevaju odgovornost sistema i konkretne promjene, a ministrica se našla pod direktnim političkim pritiskom nakon što su desetine učenika svjedočile pritiscima od školskih ustanova da ih spriječi da izlaze na proteste.

Pa kome treba vjerovati – desetinama svjedoka koji tvrde da Ministarstvo školama šalje upute da uguši proteste ili Hota-Muminović koja se nije potpisala?

Ovo nije prvi put da se njen mandat dovodi u vezu s kontroverzama. Naime, Hota-Muminović nesumnjivo je rekorder po broju afera u Vladi KS. Od uvođenja „SAFER učenja“, preko kritike o političkom utjecaju na imenovanja direktora škola, nezadovoljstva roditelja zbog problema i netransparentnosti EMIS sistema pri upisima djece, zamjerke zbog sporog i nejasnog reagovanja Ministarstva tokom dojava o bombama u školama, kritika stručne javnosti na račun reformi obrazovanja i kurikuluma do masovnih protesta nastavnika krajem prošle godine zbog skandaloznog konkursa za prijem radnika.