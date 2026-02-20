Tobdžija Smail Krivić: Simbol sarajevskih ramazana

Iako se prošlog ramazana oprostio od topa s kojim je punih 28 godina vjernicima najavljivao kraj posta i radost iftara, Smail Krivić je i ove godine prvog ramazanskog akšama došao na Žutu tabiju.

Narušenog zdravlja i pomalo zabrinut zbog načina organizacije ovakvog događaja u posljednje vrijeme, ali snagu mu još daje mnoštvo uspomena i jakih emocija koje ga vežu za akšame u ramazanu i tradiciju koju je brižno čuvao i posvetio joj više od trećine svog životnog vijeka. Čovjek koji je postao simbol ramazanskog duha u Sarajevu očekivano je privukao pažnju posjetilaca i novinara, koji bilježe atmosferu i utiske na Žutoj tabiji, iako je dužnost tobdžije preuzeo Adil Babić.

Smail Krivić rođen je 1953. godine u Ključu, a u Sarajevo je došao kao šesnaestogodišnjak. Rat je proveo u Sarajevu, gdje se kasnije i zaposlio, a penzioniran je 2017. godine. U 28 godina, koliko je bio zadužen za sigurne i blagovremene pucnje iz topa, samo je jednom, tokom pandemije koronavirusa, bio spriječen da obavi svoju dužnost.