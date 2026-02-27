Lejla Njemčević: Pomjera granice

Najbolja bosanskohercegovačka biciklistkinja Lejla Njemčević ispisuje novu stranicu domaće sportske historije. Sredinom marta nastupit će na prestižnoj utrci Absa Cape Epic, koja se s pravom naziva „Tour de Franceom brdskog biciklizma“, i tako postati prva takmičarka iz Bosne i Hercegovine na ovom spektaklu.

Riječ je o jednoj od najtežih MTB utrka na svijetu, koja se vozi osam dana kroz surove predjele Južne Afrike, na ukupnoj dužini od 560 kilometara i više od 13.000 metara uspona. Cape Epic nije samo test fizičke spreme, već i mentalne snage, izdržljivosti i taktičke zrelosti.

Njemčević u Južnu Afriku odlazi maksimalno pripremljena, uz stručni nadzor trenera Amara Njemčevića, fokusirana na duge i tehnički zahtjevne dionice koje je očekuju. Na utrci će nastupiti u paru s Faranak Partoazar, u sklopu tima „Pump for Peace“, projekta koji nosi snažnu humanitarnu poruku.

Njen nastup ima i širi značaj – Absa Cape Epic prati milionski auditorij širom svijeta, što znači da će i Bosna i Hercegovina zahvaljujući Lejli biti predstavljena na najvećoj svjetskoj MTB sceni. Još jednom, Lejla Njemčević potvrđuje da granice postoje samo da bi se pomjerale.