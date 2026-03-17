Edin Džeko: Sretan rođendan najvećem

Kada se govori o najvećim sportistima koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, ime Edina Džeke stoji pri samom vrhu. Dijamant nije samo vrhunski golgeter, nego i simbol jedne generacije, čovjek koji je godinama nosio reprezentaciju na svojim leđima i u najtežim trenucima ulijevao vjeru navijačima da je moguće napraviti veliko djelo. Njegov put od sarajevskih terena do najvećih evropskih stadiona ostaje jedna od najljepših fudbalskih priča koje je ova zemlja ispričala.

Džeko je tokom karijere izgradio reputaciju napadača svjetske klase, a brojke same govore koliko je trajao i koliko je značio. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je više od 140 nastupa i više od 70 pogodaka, što dovoljno govori o njegovoj veličini i kontinuitetu na najvećoj sceni. Ipak, njegov utjecaj nikada se nije mjerio samo golovima, nego i harizmom, liderskom ulogom i činjenicom da je generacijama mladih fudbalera pokazao da se iz Bosne i Hercegovine može stići do samog vrha evropskog i svjetskog fudbala.

Zbog svega što je dao klupskom i reprezentativnom fudbalu, Edin Džeko odavno je prerastao okvire običnog sportiste. On je ponos Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svih onih koji su kroz njegove golove, pobjede i kapitenske trenutke osjećali posebnu emociju. Zato njegov 40. rođendan nije samo lični jubilej jednog velikana, nego i povod da mu cijela zemlja kaže – sretan rođendan najvećem.