Edin Džeko: Nezaustavljivi golgeter

Dijamant postigao nova dva gola i oborio još jedan rekord

Džeko: Tri gola na tri nastupa za Šalke. Platforma X

Piše: Eldar Ganibegović

9.2.2026

Postoje igrači koji postižu golove i postoje oni koji nose ekipu. Edin Džeko protiv Dinama iz Drezdena bio je oboje, kao i mnogo puta u karijeri. U večeri kada je Šalke (Schalke) tražio sigurnost, kapiten Bosne i Hercegovine ponudio je klasu, smirenost i ono najteže u fudbalu – odgovornost u pravom trenutku.

Prvo je volejom zapalio tribine i otvorio put ka pobjedi, a zatim udarcem van kaznenog prostora podsjetio da vrhunski napadači ne trebaju mnogo prostora ni vremena. Dva gola, potezi koji mijenjaju tok utakmice i prisustvo koje ulijeva vjeru saigračima.

Iako je Šalke na kraju ispustio pobjedu (2:2), učinak Dijamanta ostaje simbol onoga što donosi gdje god igra – liderstvo bez buke, kvalitet bez dileme i borbu bez zadrške. Tek nekoliko nastupa bilo je dovoljno da postane centralna figura ofanzive i igrač oko kojeg se gradi nada.

U vremenu kada se bodovi broje, ali karakter pamti, Džeko je još jednom pokazao zašto traje. Ne samo kao strijelac, nego kao vođa koji podiže tim i kad rezultat ne ide na ruku.

Osim svega toga, Dijamant je oborio novi rekord. Postao je najstariji igrač u historiji Bundeslige, Druge Bundeslige i Kupa Njemačke koji je na jednom meču postigao dva gola. Džeko je u tom trenutku imao 39 godina i 327 dana.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.