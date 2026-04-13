Savo Milošević: Probudio Želju

Savo Milošević je u kratkom periodu uspio uraditi ono što se od trenera Željezničara najviše traži kada preuzme ekipu u teškom trenutku – vratio je vjeru. Otkako je sjeo na klupu Plavih, tim s Grbavice djeluje organizovanije, čvršće i takmičarski mnogo življe, iako je preuzeo sastav opterećen brojnim problemima, povredama i limitiranim igračkim kadrom.

U šest utakmica pod njegovim vodstvom Željezničar je ostvario tri gostujuće pobjede, remizirao u derbiju sa Sarajevom i protiv Širokog Brijega, dok je jedini poraz došao protiv Borca, i to u samoj završnici susreta. Kada se tome doda i činjenica da je ekipa primila samo dva gola, jasno je da je Milošević prije svega uspio stabilizirati tim, donijeti disciplinu i podići nivo odgovornosti u igri.

Još važnije za navijače Željezničara jeste to što se uz rezultat promijenio i ukupni utisak. I pored svega što je klub pratilo, od izostanaka do spornih sudijskih odluka, Milošević je ostao miran, odmjeren i gospodski nastrojen. Upravo zato se njegovo ime danas s razlogom izdvaja kao primjer čovjeka koji je u teškim okolnostima uspio probuditi uspavani tim i vratiti optimizam na Grbavicu.