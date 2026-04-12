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LIČNOST DANA

Četverostruki preletač sletio na brod koji tone

Čavaliću je NiP četvrta stranka, a katastrofalno je izgubio lokalne izbore u Tuzli

Čavalić: Političar bez ozbiljnih principa. Fena

Piše: Sedin Spahic

12.4.2026


Jučer je obznanjena informacija da Admir Čavalić, federalni poslanik iz Stranke za BiH, napušta Efendićev brod i da prelazi u raspadajući NiP Dine Konakovića.

Za sarajevsku javnost ovo je bilo iznenađenje, jer je Čavalić bio neka vrsta miljenika ovdašnjih medija zbog redovnih kritika koje je upućivao na račun politike i rada Trojke.

Čavalić je punio TV program, portale i printane medije oštrim udarcima zbog neradne nedjelje, loše politike, porasta cijena, lošeg ponašanja Trojke na federalnom i državnom nivou i na sijaset drugih političkih tema.

Za neupućene djelovao je kao novo lice i principijelan mladi političar koji ima stav i personalitet.

Ipak, cijelo to vrijeme mediji su iz Tuzlanskog kantona bili upozoravani da se radi o čovjeku nestabilnih političkih uvjerenja i teškom gubitniku.

Tako je navedeno da je on već bio u tri stranke, Naša stranka, nestali Nezavisni blok, Stranka za BiH i sada, kao četvrta, devastirani NiP.

Usto, kritičari iz Tuzle mu prigovaraju da je bio veoma loš i nesposoban šef lokalnog odbora, jer Stranka za BiH na prošlim lokalnim izborima nije uopće ušla u Gradsko vijeće Tuzla, uopće nije prešla izborni prag, niti se pojavljuje među strankama s relevantnim brojem glasova.

Mizeran lokalni rezultat je brzo pao u zaborav njegovim javnim kritikama Trojke, ali u njegovoj dojučerašnjoj stranci su brzo shvatili da on nema nikakve baze i autoriteta u Tuzli i TK.

Zato njegov prelazak u NiP, praktično znači prelazak četverostrukog preletača na brod koji tone, jer je više nego jasno da nakon izbora u oktobru NiP, kojeg masovno napušta članstvo, državni parlamentarci, zamjenici predsjednika i mladi poslanici i članovi, sigurno nestaje s političke scene Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, ali i pojedinih kantona.

Dodatno, Čavalić je od samo naizgled perspektivnog postao prerano istrošeni političar.

# LIČNOST DANA
# ADMIR ČAVALIĆ
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