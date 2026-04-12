Četverostruki preletač sletio na brod koji tone





Jučer je obznanjena informacija da Admir Čavalić, federalni poslanik iz Stranke za BiH, napušta Efendićev brod i da prelazi u raspadajući NiP Dine Konakovića.

Za sarajevsku javnost ovo je bilo iznenađenje, jer je Čavalić bio neka vrsta miljenika ovdašnjih medija zbog redovnih kritika koje je upućivao na račun politike i rada Trojke.

Čavalić je punio TV program, portale i printane medije oštrim udarcima zbog neradne nedjelje, loše politike, porasta cijena, lošeg ponašanja Trojke na federalnom i državnom nivou i na sijaset drugih političkih tema.

Za neupućene djelovao je kao novo lice i principijelan mladi političar koji ima stav i personalitet.

Ipak, cijelo to vrijeme mediji su iz Tuzlanskog kantona bili upozoravani da se radi o čovjeku nestabilnih političkih uvjerenja i teškom gubitniku.

Tako je navedeno da je on već bio u tri stranke, Naša stranka, nestali Nezavisni blok, Stranka za BiH i sada, kao četvrta, devastirani NiP.