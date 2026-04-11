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"AVAZ" SAZNAJE

Bivši zastupnik SBiH Admir Čavalić odlučio preći u NiP

Čavalić je u prethodnom periodu bio jedan od oštrijih kritičara vlasti u Federaciji BiH

Admir Čavalić. Facebook

A. O.

11.4.2026

Prema informacijama do kojih je došao "Avaz", federalni zastupnik Admir Čavalić odlučio je pristupiti stranci Narod i pravda (NiP), a ova odluka trebala bi uskoro biti i zvanično potvrđena.

Čavalić je, kako saznajemo, u proteklom periodu imao ponude i od Demokratske fronte (DF) te Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP), u koji je već prešao značajan dio odbora Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) iz Tuzlanskog kantona. Ipak, odlučio se za politički angažman u NiP-u, što predstavlja svojevrsni zaokret s obzirom na njegove ranije javne stavove.

Naime, Čavalić je u prethodnom periodu bio jedan od oštrijih kritičara vlasti u Federaciji BiH, čiji je dio upravo NiP, posebno kada je riječ o ekonomskim politikama i upravljanju javnim sektorom.

– Stranka mi je trebala kao alat za promjenu društva, ekonomije i politike, a ne za bavljenje kalkulacijama i nadmudrivanjem u unutarstranačkim odnosima. To me je umorilo kao čovjeka – naveo je Čavalić u svom obrazloženju napuštanja Stranke za BiH.

Dodao je kako se želi boriti protiv „uhljeba, populizma, kršenja procedura i sličnih pojava“ kroz javni i parlamentarni rad, a ne, kako je istakao, „na zatvorenim stranačkim sastancima“.

Njegov odlazak iz SBiH nije bio individualan čin. Stranku su napustili i brojni lokalni zvaničnici, uključujući načelnika Općine Čelić Admira Hrustanovića, kao i vijećnici i članovi stranačkih organa iz više općina Tuzlanskog kantona.

Prije Stranke za BiH, Čavalić je bio i član Naše stranke te Nezavisnog bloka Senada Šepića.

# ADMIR ČAVALIĆ
# NIP
# STRANKA ZA BIH
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