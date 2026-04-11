Bivši zastupnik SBiH Admir Čavalić odlučio preći u NiP

Prema informacijama do kojih je došao "Avaz", federalni zastupnik Admir Čavalić odlučio je pristupiti stranci Narod i pravda (NiP), a ova odluka trebala bi uskoro biti i zvanično potvrđena.

Čavalić je, kako saznajemo, u proteklom periodu imao ponude i od Demokratske fronte (DF) te Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP), u koji je već prešao značajan dio odbora Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) iz Tuzlanskog kantona. Ipak, odlučio se za politički angažman u NiP-u, što predstavlja svojevrsni zaokret s obzirom na njegove ranije javne stavove.

Naime, Čavalić je u prethodnom periodu bio jedan od oštrijih kritičara vlasti u Federaciji BiH, čiji je dio upravo NiP, posebno kada je riječ o ekonomskim politikama i upravljanju javnim sektorom.