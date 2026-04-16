Monstrumi među nama

Nikola Pranjić, Armin Šljivo i Dino Ćorić osumnjičeni su za ubistvo Adnana Metanovića zvanog „Švabo“ u sarajevskom naselju Dobrinja.

Oni su ga nadrogirani satima mučili, udarali metalnom šipkom, kašikom za cipele, rukama, nogama, a onda, u trenutku dok je još bio živ, bacili s balkona na šestom spratu.

Ovaj svirepi zločin je jedan od najjezivijih u posljednjih nekoliko godina i potresao je cijelu državu, ali i region.

Kada se ovakvo nešto desi, osim zgrožavanja, postavimo sebi pitanje: Među kakvim monstrumima mi živimo?

Jesu oni od ranije bili poznati policiji, ali ne po ovim krivičnim djelima. Klošara, sitnih dilera i problematičnih tipova ima na sve strane, ali ipak misliš da niko nije spreman preći neku granicu i na kraju uraditi nešto ovakvo.

Šta je prekidač, dokle ide ljudski mozak, da se desi takvo odsustvo empatije, bez obzira o kakvim narkoticima bila riječ, koje će rezultirati ovakvim jezivim zločinom? Na to pitanje teško da ćemo ikada dobiti odgovor. Upravo zbog toga, manijaci i monstrumi su svuda oko nas.

Još jedno pitanje koje se nameće jeste to da li je moguće da u satima mučenja niko od komšija nije čuo ama baš ništa ili se samo nije htio „baviti tuđim poslom“.

Ovo je očit dokaz da je društvo oguglalo na nasilje, a posebno je jeziv nivo sadizma Pranjića, Šljive i Ćorića, koji su snimali maltretiranje čovjeka, puderisali mu lice kako bi se osjećao još više poniženo.

Kada neko osjeti potrebu da snima mučenje i ubistvo, to znači da je izgubljen svaki osjećaj za empatiju, odgovornost i strah od posljedica.