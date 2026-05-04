Tarik Prusac krep trakom Elmi oblijepio usta i glavu u 20 slojeva

U Kantonalnom sudu u Sarajevu izneseni su prvi detalji o stravičnom ubistvu koje se desilo u petak 01. maja 2026. godine u sarajevskom naselju Dobrinja kada je osumnjičeni Tariku Prusac usmrtio svoju suprugu Elmu Godinjak.

Njih dvoje živjeli su odvojeno, s obzirom da je žrtva trpjela vid nasilja u smislu da je vrebao, pratio.

Danas je u sudnici tužiteljica Iva Kurilić iznijela detalje koji su zastrašujući, navodeći da se „ovakvi prizori“ ne zaboravljaju, misleći na ubistvo.