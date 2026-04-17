Vensan Kompani: Trenerski mag

Vensan Kompani (Vincent Kompany) bio je čovjek večeri u Minhenu nakon što je s klupe odveo Bajern u polufinale Lige prvaka preko najvećeg mogućeg rivala – Real Madrida. Njegov tim je u revanšu četvrtfinala slavio sa 4:3, a ukupno prošao dalje sa 6:4, iako je tokom utakmice čak tri puta bio u rezultatskom zaostatku.

U noći punoj drame, grešaka, velikih poteza i nervoze, Kompanijev Bajern nijednog trenutka nije izgubio vjeru. Primili su pogodak već nakon 35 sekundi, pa još dva puta morali juriti rezultat, ali su svaki put nalazili odgovor. Upravo ta mentalna čvrstina najbolje oslikava trenera koji je uspio uvjeriti ekipu da i protiv evropskog velikana može ostati mirna, hrabra i svoja.

Kompani je poslije utakmice posebno istakao vjeru, smirenost i zajedništvo svoje ekipe, a ovaj trijumf dodatno je učvrstio njegov status u Minhenu. Nije mala stvar izbaciti Real Madrid u nokaut fazi, a još je veća kada to uradite poslije tri povratka u istoj utakmici. Bajern sada ide na Pari Sen Žermen u polufinalu, dok će Kompani zbog kartona propustiti prvi meč, ali ono što je uradio protiv Reala već je dovoljno da ponese epitet ličnosti dana.