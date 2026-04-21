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LIČNOST DANA

Kristijano Ronaldo: Mašina za golove

Nastavlja da ispisuje historiju svjetskog fudbala

Ronaldo: Još 31 gol do historije. Platforma X

Piše: Marko Aždajić

21.4.2026

Kristijano Ronaldo nastavlja da ispisuje historiju svjetskog fudbala, a novi korak ka nevjerovatnom jubileju napravio je u azijskoj Ligi prvaka.

Njegov Al Nasr je ubjedljivo savladao Al Vasl rezultatom 4:0 i izborio plasman u polufinale takmičenja, a upravo je portugalski napadač ponovo bio u centru pažnje. Postigao je prvi gol na utakmici i otvorio put svom timu ka sigurnoj pobjedi.

Ovim pogotkom Ronaldo je stigao do impresivne brojke od 969 golova u profesionalnoj karijeri, čime je napravio još jedan korak ka nevjerovatnom jubileju od 1.000 pogodaka. Ta granica sve više djeluje kao realan cilj, iako je do nje ostao još 31 gol.

Uprkos godinama i dugoj karijeri iza sebe, Ronaldo i dalje igra na visokom nivou i redovno donosi razliku u ključnim utakmicama. Njegova forma u Al Nasru potvrđuje da i dalje spada među najubojitije napadače današnjice.

Osim što vodi klub ka trofejima u Aziji, Ronaldo dodatno učvršćuje svoj status u historiji fudbala kao jedan od najvećih i najkonstantnijih golgetera svih vremena.

# LIČNOST DANA
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