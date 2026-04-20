Miron Muslić: Čvrsta ruka

Miron Muslić omiljeni je čovjek u Gelzenkirhenu nakon što je njegov Šalke (Schalke) u 30. kolu Cvajte sa 4:1 savladao Projsen Minster (Preußen Münster) i ostao na prvom mjestu tabele. Domaći tim do pobjede su vodili Kenan Karaman, Adil Aušiš (Aouchiche) i Musa Sila (Moussa Sylla), uz jedan autogol, a poslije ovog kola Šalke ima 61 bod, tri više od Paderborna i šest više od Elversberga. To znači da je Muslićeva ekipa napravila još jedan veliki korak ka povratku u Bundesligu.

Muslić, rođen u Bihaću 1982. godine, na klupu Šalkea stigao je prošlog ljeta i ima ugovor do ljeta 2027. U Gelzenkirhenu su ga doveli poslije zapaženog rada u Serkl Brižu (Cercle Brugge) i Plimut Argajlu (Plymouth Argyle), gdje je posebno odjeknula pobjeda protiv Liverpula (Liverpool) u FA kupu. U klubu su tada poručili da su u njemu dobili trenera koji zna inspirisati grupu, a tabela pokazuje da to nisu bile prazne riječi.

Ipak, uz sportski uspjeh, Muslićeva priča nosi i jaču, ljudsku dimenziju. Kao dječak je 1992. s porodicom izbjegao iz Bihaća u Austriju, a kasnije je govorio da ga je upravo to iskustvo oblikovalo i kao čovjeka i kao trenera. Zato slika, u kojoj Bosanac vodi posrnulog njemačkog velikana prema eliti, ima posebnu težinu. Miron Muslić je u Gelzenkirhenu simbol upornosti, karaktera i tihog, ali velikog uspjeha.