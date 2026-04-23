Mirza Begović: Uspjeh koji prevazilazi granice

U vremenu kada se često govori da bosanskohercegovačka kinematografija živi od stare slave, pojava i uspjeh Mirze Begovića djeluju kao snažan demanti takvih tvrdnji. Njegov film “Testament” otvorit će ovogodišnji “Bosnian-Herzegovinian Film Festival” u Njujorku – događaj koji već više od dvije decenije predstavlja ključnu platformu za promociju bh. filma u svijetu.

To što jedan domaći autor otvara festival u srcu globalne filmske industrije nije samo lični uspjeh – to je simboličan trenutak za cijelu scenu. Jer BHFF nije bilo kakav festival. Od svog osnivanja 2002. godine, on služi kao most između bh. autora i međunarodne publike, često otvarajući vrata upravo onima koji tek dolaze.

Ono što Begovića izdvaja jeste osjećaj za autentičnost. Njegovi likovi nisu heroji ni žrtve u klasičnom smislu, oni su ljudi kakve poznajemo. Radnici, mladi koji traže smisao, zajednice koje se raspadaju pod pritiskom okolnosti. U vremenu hiperprodukcije sadržaja, upravo ta iskrenost postaje njegova najveća prednost.

Otvaranje festivala u Njujorku znači i nešto više, priznanje da bosanskohercegovačka priča ima univerzalnu vrijednost. Jer publika tamo ne dolazi iz nostalgije, već iz interesa. A to je možda i najveći kompliment jednom autoru, da njegova priča prelazi granice jezika, geografije i konteksta.

Ako postoji nešto što se može nazvati tihim trijumfom bh. kinematografije, onda je to upravo ovaj trenutak, kada jedan domaći film otvara vrata svijeta, a svijet, čini se, konačno želi da uđe.