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LIČNOST DANA

Pep Gvardiola: Španac vratio Siti na vrh

Proslavljeni trener nastavlja s odličnim nizom

Gvardiola: Borba za titulu. Platforma X

Belmin Pezo

24.4.2026

Borba za titulu prvaka Engleske odavno nije bila zanimljivija, a pravi spektakl očekuje nas do kraja sezone. Mančester Siti se vratio na vrh nakon važne pobjede protiv Barnlija.

Pep Gvardiola je konsolidovao ekipu i vezao tri izuzetno važne pobjede, preuzimajući lidersku poziciju uprkos ranijem zaostatku za Arsenalom. Među trijumfima izdvajaju se posljednje pobjede protiv Čelzija u Londonu i Arsenala u direktnom duelu za vrh tabele.

Gvardiola je u Mančester Siti donio ogroman uspjeh. Šest titula prvaka Engleske, dva FA Kupa, četiri Liga kupa, te trofeje Lige prvaka, UEFA Superkupa, FIFA Svjetskog klupskog prvenstva i Komjuniti Šilda.

Ove sezone Siti je vodio u 53 utakmice, ostvario 36 pobjeda, uz devet poraza i osam remija. Uprkos brojnim povredama, ekipa i dalje drži sve u svojim rukama u borbi za novi trofej.

Osim Sitija, Gvardiola je ranije vodio Barselonu (247 utakmica) i Bajern Minhen (161 utakmica), a u Mančester je stigao 2016. godine.

Na klupi “Građana” do sada je upisao čak 586 utakmica i oborio brojne rekorde. Ugovor ga veže za klub do ljeta 2027. godine.

# LIČNOST DANA
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