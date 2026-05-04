Miron Muslić: Povratak velikana

Miron Muslić uradio je ono zbog čega se u fudbalu pamte treneri: veliki klub vratio je tamo gdje pripada. Šalke (Schalke) je u subotu pobjedom protiv Fortune Dizeldorf (Fortuna Düsseldorf) od 1:0 osigurao povratak u Bundesligu, a najviše zasluga ide čovjeku koji je od početka vjerovao u posao koji radi.

Muslić nije došao u lagan trenutak, niti je dočekan kao sigurna opklada. Naprotiv, mnogi su ga potcjenjivali, sumnjali u njegov autoritet i pitali se može li voditi klub takve težine. Odgovor je stigao na terenu.

Šalke je pod njegovim vodstvom dobio jasnu ideju, energiju i pobjednički karakter. U svemu tome pomogli su mu i bh. reprezentativci Nikola Katić i Edin Džeko, igrači čije su iskustvo, kvalitet i mentalitet bili važan dio ove priče.

Ali pečat sezone nosi Muslić. Miran, uporan i dosljedan, nadmašio je očekivanja i od velikog pritiska napravio veliki rezultat. Zato je danas sasvim jednostavno reći: kapa dolje, Mirone. Šalke se vratio, a ti si pokazao da pripadaš velikoj sceni.