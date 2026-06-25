Asfaltiranje – prvi vjesnik izbora

Da je izborna godina u Bosni i Hercegovini, građani ne moraju saznati iz političkih kampanja i stranačkih skupova. Dovoljno je da izađu na ulicu. Odjednom se asfaltira, kopa i gradi na svakom koraku. Ono što je mjesecima ili godinama čekalo, sada postaje hitan posao.

Radnici raskopavaju saobraćajnice, postavljaju nove trotoare, uređuju zelene površine i asfaltiraju sve što stignu, pa čak i ono što je već asfaltirano. Slika je poznata i ponavlja se iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Godinama građani čekaju na rješavanje osnovnih infrastrukturnih problema, a onda se nekoliko mjeseci pred izbore stvara privid intenzivnog rada i razvoja.

Tako je bilo i jučer kod Donje Jablanice, gdje su radovi na svega pedesetak metara puta izazvali velike gužve na jednom od najprometnijih pravaca prema Hercegovini i Jadranu. Dok vozači satima čekaju u kolonama na visokim temperaturama, usred turističke sezone, nadležni očigledno smatraju da je baš sada idealan trenutak za izvođenje radova.

Naravno da puteve treba održavati. Ali nije problem u asfaltiranju, već u tajmingu. Zašto se ovakvi zahvati ne rade kada je saobraćaj slabiji? Zašto se godinama čeka da bi se nekoliko desetina metara puta uređivalo baš pred izbore?

Građani su se već nagledali ovakvih scenarija. Ulice mjesecima stoje raskopane, poput Radićeve u Sarajevu, a završavaju se tek kada političarima zatreba dobra fotografija za kampanju.

U zemlji gdje se svečano otvaraju kontejneri i nekoliko metara asfalta, a popločavanje trotoara se predstavlja kao rekonstrukcija trga, ništa više ne iznenađuje.