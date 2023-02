Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2022. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.180 KM. U manjem bh. entitetu prosječna neto plaća isplaćena u posljednjem mjesecu 2022. iznosila je 1.217 KM. I to pokazuju podaci statističkih entitetskih zavoda.



I dok bi, prema statistici, prosječna neto plaća trebala zadovoljiti osnovne ljudske potrebe, u praksi to nije slučaj.

Tako se, prema posljednjem izračunu Saveza samostalnih sindikata, potrošačka korpa primakla iznosu od 3.000 KM. Inflacijski udar sve je nesnosniji, a cijene namirnica vrtoglavo rastu iz dana u dan. Nažalost, brojni građani, među kojima prednjače penzioneri sa svojim mizernim primanjima, odriču se mesa, povrća, voća, a redovi pred javnim kuhinjama, kojima se ne zna ni broj u ovoj državi, sve su duži.

Da bi opstali i, u najkraćem, preživjeli, građani se sve više zadužuju. Porazna je činjenica da su građani BiH kod komercijalnih banaka zaduženi gotovo 11 milijardi maraka, a od toga 70 posto se odnosi na nenamjenske potrošačke kredite.

A ne tako davno, tokom posljednje predizborne kampanje, građanima ove zemlje obećavale su se više plaće, razne reforme, investicijski zamah, zaustavljanje iseljavanja...

BiH se predstavljala kao zemlja koja će doživjeti svojevrsni procvat. Naravno, nije prvi put da se takve priče plasiraju, to se građanima BiH u svakoj kampanji servira.

Ali, dok su građani godinama vjerovali i priželjkivali da će biti bolje, da će moći pristojno živjeti od svojih plaća, dotle, kako vrijeme odmiče, sve više njih gubi nadu u bolje sutra u ovoj zemlji, jer od šarenih obećanja se ne živi.

Nije građanima dozlogrdilo samo sivilo besparice. Politička agonija, nacionalističke politike koje su zemlju dovele skoro do ambisa, nezadovoljstvo ukupnom društvenom situacijom nije ono što ljudi ove zemlje mogu beskonačno podnositi. To bi političari koji kroje vlast trebali napokon shvatiti. Ljudi žele samo normalan život. Krajnje je vrijeme da im on bude omogućen.