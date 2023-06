Klali su, i opet bi

No, to nije slučaj s Darijem Kordićem. Nakon izlaska iz zatvora, on je postao jedna od ikona radikalne hrvatske desnice, rado viđen na ultrakonzervativnim skupovima poput „Hoda za život“, na kojem ubica djece protestira protiv abortusa, dok se u BiH s njim razdragano fotografiralo rukovodstvo HDZ-a, a za predsjednicu Federacije Lidiju Bradaru on prestao biti osuđenik nakon što je odslužio kaznu (onaj... nije, samo je odslužio kaznu).

I to, zapravo, pokazuje sav moralni glib, beščašće i ljudsku pervertiranost u kojoj se nalazi nacionalistička politika u regionu od devedesetih naovamo. Ne da nije bilo ljudskosti i snage da se suoči sa zločinima, izvini i naprave preduvjeti da se oni nikad ne ponove, nego su od zločinaca napravljene političke maskote. A ko reklamira zločince, podržava i njihovo djelo.