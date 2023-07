Sve i ništa

Država ti, zahvaljujući dokazanim prijateljima Bosne i Hercegovine – Evropskoj uniji i Delegaciji EU u BiH, obeća jednokratnu pomoć u iznosu od oko 300 KM do maksimalno 600 KM.



Obeća i na tome stane. Mrtvo slovo na papiru. Isplata 64,5 miliona KM, koji su trenutno u budžetu Federacije BiH, bit će sigurno, no pitanje je kada. Iznos se dijeli na četiri kategorije stanovništva, a najviši postotak će dobiti penzioneri, ali ne više od 300 KM.

Upitno je hoće li dio od 42,5 miliona KM, koliko je planirano, biti dovoljno da „pokrije“ one kojima je pomoć neophodna. S druge strane, obećano je da će to biti do jeseni kako bi ona najugroženija domaćinstva mogla na vrijeme osigurati neophodni ogrjev za zimu ili platiti račune za grijanje.