Otišla si, Seko, izostala je tuga

Nakon bolovanja i godišnjeg odmora bivša direktorica, haman magistrica i inšalah doktorica Sebija Izetbegović dala je otkaz u KCUS-u i objavila da odlazi u prijevremenu penziju.

Na taj način i zvanično se okončava era vladavine Sebije, koja je KCUS-om, na čije je čelo postavljena zahvaljujući posjedovanju vjenčanog lista s predsjednikom SDA i tadašnjim članom Predsjedništva, godinama upravljala poput čuvara u koncentracionom logoru, usput protjeravši desetine ljekara iz ove ustanove. Naravno, vladanje KCUS-om bila je samo sićušna, usputna aktivnost za vlastohlepnu Sebiju, koja je, vješto manipulirajući i upravljajući svojim suprugom, postrojavala po SDA, određujući ko će i kako voditi državu i njene institucije, a malo je falilo pa da 2018. pokuša i naslijediti svog supruga na poziciji člana Predsjedništva.

Da se razumijemo, ništa to ne bi bilo za nju jer veće su njene ambicije od naše male države. No, malo se precijenila. Naime, upravo su njeno siledžijstvo, bahatost, iživljavanja i brojni skandali koje je izvodila doveli do egzodusa nekih od najmoćnijih i najutjecajnijih članova unutar same SDA, kao i okretanje većeg dijela javnosti protiv bračnog para, što će posljedično stvoriti i veliki front gotovo svih stranaka protiv dinastije.

Epilog je poznat: SDA i Bakir su pali s vlasti. Ne treba imati ni najmanje sumnje u to da je taj pad velikim dijelom uzrokovan likom i (ne)djelom Sultanije.

Skoro da bismo joj rekli hvala da, mimo SDA, iza nje nisu ostali i devastiran zdravstveni sistem te deponirani ''truhli malina respiratori'', kojima se, u jeku pandemije koronavirusa, eksperimentiralo na živim ljudima.

S kojim posljedica, uskoro bi trebalo kazati tužilaštvo. Između ostalih stvari.