Heroj Dragan Vikić: Hvala Vam, komandante!

Ponesi zastavu, pobjedu slavit ću, ponesi zastavu od Bosne, Vikiću. Ponesi zastavu, pobjedu slavit ću, ponesi zastavu, Dragane Vikiću. Zapjevao je to Mladen Vojičić Tifa legendarnom komandantu Sarajeva i Bosne i Hercegovine Draganu Vikiću.



Nezavisna zemlja

Nastala 1992. godine, pjesma i danas izaziva trnce koji prolaze cijelim tijelom i posebnu emociju koju je teško objasniti. Zašto? Pa, kada je budućnost bila neizvjesna, kada je Sarajevo samo slušalo o prvim napadima paravojnih formacija, potpomognutim Jugoslavenskom narodnom armijom (JNA) na jugu zemlje, kada su Bosanci i Hercegovci jasno i glasno rekli da žele nezavisnu zemlju, zločinci su htjeli ubiti jedan grad i baciti na koljena državu u srcu Evrope. Dok su političari govorili da rata neće biti, da građani mogu mirno spavati, neprijatelji su već uveliko planirali i taktizirali kako osvojiti zemlju, koja je, kako se još jednom ispostavilo, neosvojivi bedem.

Vikića prati epitet heroja, jer je on stao u odbranu svog grada i svojih sugrađana. Bez prepotentnosti da može sam sve, bez zadrške, stao je pred narod i pozvao ih da se pridruže njemu i Specijalnoj jedinici MUP-a BiH, kojom je komandirao, u branjenju Sarajeva. Da, mogao je to biti bilo ko, i, kako Vikić govori već godinama, svako bi isto učinio. Ali nije. To breme posebnosti i hrabrosti pripalo je njemu.

Pun dostojanstva

Iako o njemu govorimo kao o čovjeku koji je spasio Sarajevo, što je nepobitna istina, činjenica je da je samim tim spasio i Bosnu i Hercegovinu. Kako je istakao u nedavnom intervjuu za „Avaz“, pitanje je kako bi prošao ostatak države da su se sva artiljerija, tenkovi, ljudstvo paravojnih srpskih formacija i JNA, nakon Sarajeva, okrenuli drugim dijelovima BiH. Pitanje je i kako bi rat u Hrvatskoj tekao.

Ponio je Vikić zastavu Bosne i bez razmišljanja stao na bedeme Sarajeva i nije dao da mu ga otrgnu neljudi iz ruku. Prošao je Vikić golgotu i u miru, ali je i tada dokazao šta znači biti čovjek pun dostojanstva. Pravi komandant, pravi Sarajlija, pravi Bosanac!

Ako od te 1992. do danas nismo dovoljno puta rekli i ponovili, evo opet - hvala vam, komandante!

Bez poraza

Dragan Vikić rođen je 8. oktobra 1955. u Sarajevu. Bio je vrhunski sportista u vrijeme bivše Jugoslavije, a tokom aktivne karijere karatiste nikad nije doživio poraz. Bio je tri puta seniorski prvak SFRJ (teška kategorija). S reprezentacijom je osvojio zlatnu i tri srebrene medalje na evropskim prvenstvima. Po završetku aktivne karijere, kao stipendista MUP-a, završio je Fakultet za fizičku kulturu i započinje profesionalnu karijeru u MUP-u.

U vrijeme bivše Jugoslavije odlikovan je Plaketom bezbjednosti te Ordenom rada sa srebrenim vijencem. Kasnije je postao „zlatni ljiljan“, a dobio je i Zlatnu policijsku značku, kao i Specijalnu značku. Također, vlasnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.