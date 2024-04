"Top lista ISAKista"

"Top lista nadrealista“ (TLN) vjerovatno je najpopularnija televizijska emisija u historiji bivše Jugoslavije, koja je nadaleko i naširoko proslavila Sarajevo. Iako je poslije rata postojalo nekoliko pokušaja pravljenja sličnih emisija, sve su uglavnom završile neuspjehom.

To je i posve logično. Naime, serija je prikazivala političku i društvenu satiru na račun nekih od ključnih likova i događaja. No, ono što je nekoć bilo nadrealno, danas je realno. Zamislimo da je prije 40 godina ekipa iz TLN, karikirajući političku scenu u tadašnjoj državi, kreirala satiričnog lika ćelave glave i guste brade, priprostog i komičnog govora, s nekolicinom presuđenih vanzakonskih izgreda, koji usput „gura“ razne biznise i brine se o svojim sinovima, ekspertima za šiše, s unikatnim uzrečicama „ze“ i ljubiteljima teretana, ćevabdžinica, buregdžinica, nargilhana i frizeraja, koji se koriste „tehnologijom i drugim olaHkoćama“.

Zamislimo da takav lik čudnim, ali u nadrealnom imaginarnom svijetu sasvim logičnim spletom okolnosti, političkim trgovinama, dođe na mjesto ministra policije. Tu krene pravi zaplet, a gledaoci iz epizode u epizodu imaju zadovoljstvo pratiti uzbudljive dogodovštine ministarskog lika i njegovih sinova. U prvoj epizodi on tako jednog sina postavlja za parlamentarca, a drugog za direktora zatvora, u drugoj ga pak vidimo kako se službenim helikopterom vozika na rođendane i zabave, u trećoj porodica diže tegove sa zatvorenicima, u četvrtoj im država sređuje poslove za privatne porodične firme, u petoj ispred Ministarstva organiziraju svečani doček za policajce koji se sumnjiče za veze s narkokartelima, u šestoj, pod rotacijama pet službenih automobila, izvode performans posjete Memorijalnom centru, gdje počivaju žrtve genocida, pri čemu im društvo pravi „od uha do uha“ nasmijani drug Brico... A nismo još došli ni do kraja prve sezone.

Prije trideset, četrdeset godina ovo sve bi, vjerovatno, bilo urnebesno smiješno, jer bi izgledalo nadrealno, groteskno, nemoguće u stvarnom svijetu... Danas su pak likovi iz „Nadrealista“ sasvim stvarni, tačnije, to su ministri u Vladi FBiH. „Top lista nadrealista“ postoji i danas. Ime joj je Bosna i Hercegovina.